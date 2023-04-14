Общество

Владимир Кузь поздравил православных псковичей с Пасхой

Заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь поздравил православных псковичей с Пасхой на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Поздравляю вас со светлым Христовым воскресением! Этот великий праздник наполняет наши сердца радостью и добротой, утверждает в обществе вечные ценности: любовь и согласие, милосердие и заботу о ближнем», – написал Владимир Кузь.

Он добавил, что праздник хранит и свято чтит традиции православия, которые стали неотъемлемой частью культуры нашего народа.

«Этот день напоминает о том, что нужно жить, по совести, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. Пусть добрый праздник Пасхи продолжает служить возрождению духовных ориентиров общества, помогает людям обрести веру и чистоту помыслов. Мир вашему дому! Доброго вам здоровья, счастья, и благополучия!» – заключил Владимир Кузь.