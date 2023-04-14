Общество

Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды

«Henkel Россия», которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды из своего портфеля, убедился корреспондент РИА Новости.

Так, в отечественных магазинах и на маркетплейсах стали появляться товары бренда в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке. Например, кондиционер для белья Vernel стал «Вернель», порошок для стирки Persil теперь «Персил», а туалетные блоки Bref — «Бреф». Также в одной из карточек товара на Ozon указано — «Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось».

В самой Lab Industries подтвердили агентству, что с января этого года «Henkel Россия» ведет свою деятельность как самостоятельная компания под новым коммерческим названием, при этом сделка по продаже активов в стране, по их словам, находится на финальном этапе.

«До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что "Вернель" производится компанией Lab Industries», — добавили там.

В Ozon рассказали, что «названия некоторых брендов компании Henkel русифицировал сам производитель». Там подчеркнули, что фактически ничего, кроме написания кириллицей вместо латиницы, не изменилось, а товар производится на тех же предприятиях и так же проверяется перед продажей, как и до смены написания названия.

Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена также отметила, что, вероятно, такие изменения продиктованы решением компании, а не, например, действующими нормативными актами, в том числе законом о госязыке. «Обоснованными видятся иные причины в изменении названий, например, ребрендинг компаний», — уточнила она.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары.