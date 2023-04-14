Общество

Традиционный мотопробег состоится в Псковской области в День Победы

Псковские мотоциклисты 9 мая отправятся в традиционный мотопробег, посвящённый Великой Победе над фашистскими захватчиками. Об этом Псковской Ленте Новостей организаторы в мотоклубе «Host Псков».

Фото здесь и далее: Ульяна Ловыгина

В этом году, в юбилейный 10-й раз, мотоколонна и техника сопровождения проедет по маршруту Псков - Остров - Опочка - Пустошка - Великие Луки.

«Основной целью данного мероприятия была, есть и будет поддержка памяти о Великой Победе в тяжелейшей войне. По маршруту мы возлагаем цветы на воинские мемориалы, дарим букеты и подарки оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны. В каждом городе их количество разное, к сожалению, время берет своё», - рассказали организаторы. По их данным, в Великих Луках осталось всего 17 ветеранов.

Поздравление ветеранов в Печорах

В настоящее время ведётся сбор средств для покупки подарочных наборов и цветов.

В предыдущие годы мотоциклисты поздравляли ветеранов в Порхове, Дно, Пушкинских Горах, Печорах, Плюссе, Стругах Красных, Себеже и других городах Псковской области.