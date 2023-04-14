Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Олег Добрынин:

• Почему ушел Антон Сергеев?

• Когда стартуют губернаторские выборы?

• Есть ли кадровый голод в Псковской области?

• А также: переход военкоматов на «цифру», провал в Великих Луках и вокзал на двоих.

И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.