Общество

Многодетным семьям в Красногородском районе напомнили о пожарной безопасности

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с социальным педагогом Центра социального обслуживания Красногородского района провели профилактический рейд в Красногородском районе 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе мероприятия сотрудники посетили многодетные семьи. Кроме того, населению разъяснили обстановку с пожарами на территории района и основные причины пожаров в частном жилом секторе.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара .

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Псковской области – 8 (112) 79-99-99.