Общество

Весенние субботники проходят в Великих Луках

Весенние субботники проходят в Великих Луках. Так, сотрудники местного управления образования вышли для уборки городского парка, а сотрудники МУП «Единый расчетно-кассовый центр города Великие Луки» провели субботник на улице Энгельса. Информацию о мероприятиях учреждения опубликовали в сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Фото: управление образования города Великие Луки

Сотрудники Управление образования вышли на уборку городского парка 14 апреля.

«Апрель - традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники - добрая традиция, объединяющая людей. В весну город должен войти чистым и уютным. Дух субботника сближает любой коллектив. Приятно осознавать свою причастность к родному городу, к месту, где живешь и работаешь. И вообще, все мы призваны сделать нашу землю лучше», – рассказали в управлении образования города Великие Луки.

Фото: МУП «Единый расчетно-кассовый центр города Великие Луки»

Сотрудники МУП «Единый расчетно-кассовый центр города Великие Луки» принимают участие в субботнике каждый год.

«Можно сколько угодно критиковать всех и вся вокруг по поводу того, столько мусора на улицах нашего города, и он не убирается вовремя, но ведь эти бутылки, эти обертки и упаковки не падают с неба. Все это "творение" рук человеческих, а конкретно - наших же горожан. А если выйти хотя бы раз в году всем своим коллективом или всем двором и сделать чище какой-нибудь городской уголок, то и наш город в целом будет гораздо привлекательнее!», - добавили Сотрудники МУП «Единый расчетно-кассовый центр города Великие Луки»