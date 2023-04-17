Общество

У выдры Бухли появился собственный бассейн в псковском подворье. ВИДЕО

У выдры Бухли появился собственный бассейн в псковском подворье. Об этом сообщается в группе псковского подворья «Птичий дворик» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Птичий дворик, а в особенности Бухля, спешат поблагодарить всех наших гостей. Ведь только благодаря вашим пожертвованиям, мы смогли приобрести бассейн для нашей Бухли», - говорится в сообщении.

Как уточнили в подворье, теперь у Бухли есть свой «райский уголок, а дети и взрослые смогут вдоволь насладиться наблюдениями за её повадками и привычками.