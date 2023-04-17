Общество

Псковских выпускников пригласили к участию в конкурсе на бюджетное месте в столичном вузе

Стартовал конкурс имени В. В. Жириновского на бюджетное обучение в Институте мировых цивилизаций в Москве. Об этом сообщил координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хочу обратить внимание всех, кто заинтересован в поступлении в университет. В честь дня рождения Владимира Вольфовича (Жириновского, основателя ЛДПР – ред.) до 25 апреля объявлен конкурс на бюджетное обучение в Институте мировых цивилизаций с проживанием в общежитии в центре Москвы. Также победители конкурса смогут выбрать специальность по душе, поскольку институт достаточно широкопрофильный», – отметил гость студии.

Для участия необходимо зайти на сайт конкурса. Абитуриенты из любых регионов страны могут зарегистрироваться и выполнить вступительные испытания. Одно из них – ЕГЭ, другое – творческие задания, третье – собеседование в Москве.