Общество

План праздничных первомайских мероприятий утвердили Пскове

Утвержден план праздничных первомайских мероприятий, которые пройдут в Пскове. Программа начнется со старта автопробега, посвященного Дню солидарности трудящихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Более 10 экипажей профсоюзных активистов стартуют в 10.00 с улицы Советской. Автопробег пройдет по маршруту: улица Советская - площадь Победы - Памятник 6-й роте - Памятник в честь 50-летия Красной Армии - улица Советская.

Одновременно со стартом автопробега с автобусной остановки «Вокзал» в 10.00 стартует профсоюзный автобус, в котором все желающие пассажиры смогут получить консультацию по трудовым правам, отдыху и оздоровлению в профсоюзных санаториях и на базах отдыха, а также бесплатно доехать до нужной остановки. Профсоюзный автобус будет легко узнать по символике профсоюзов на бортах транспорта. Автобус будет курсировать по маршруту №17.

В 12.00 в большом зале Дома профсоюзов начнется праздничный концерт под лозунгом «Солидарность трудящихся - единство страны». В рамках концерта будет осуществляться сбор вещевой и денежной помощи в поддержку участников специальной военной операции.

Также состоится заседание областной трехсторонней комиссии, муниципальный трехсторонних комиссий в Пскове и Великих Луках с рассмотрением основных вопросов повестки.

«Праздничные первомайские профсоюзные мероприятия в этом году, впрочем как и на протяжении предыдущих двух лет, будут весьма насыщенными. Профсоюзы всегда с народом, профсоюзы и есть народ, и наша сила - в единстве. Первомайские праздники - это еще один повод вспомнить о своих трудовых правах и оказать поддержку нашим военным», - прокомментировал председатель псковского профсоюзного объединения Игорь Иванов.