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Общество

Псковский омбудсмен встретился с председателем комиссии по безопасности Общественной палаты РФ

18.04.2023 20:20|Псков

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Александром Воронцовым, который прибыл в Псковскую область с рабочим визитом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области 

Дмитрий Шахов и Александр Воронцов обсудили широкий круг вопросов защиты и обеспечения прав граждан, в том числе в связи с проведением специальной военной операции. Особое внимание на встрече уделили процессу формирования нового состава Общественной наблюдательной комиссии Псковской области по контролю за местами принудительного содержания граждан и практическому взаимодействию с региональным омбудсменом, общественными палатами России и Псковской области, иными органами публичной власти. 

Псковский омбудсмен поделился опытом проверок исправительных колоний, СИЗО и ИВС, исправительных центров ФСИН России, которые расположены на территории региона, а также взаимодействием с Общественной наблюдательной комиссией Псковской области.

По итогам встречи Дмитрий Шахов и Александр Воронцов договорились продолжить взаимодействие и совместно провести семинар с кандидатами и членами ОНК Псковской области.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Теги: #встреча
Источник: Псковская Лента Новостей
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