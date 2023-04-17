Общество

Псковский омбудсмен встретился с председателем комиссии по безопасности Общественной палаты РФ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Александром Воронцовым, который прибыл в Псковскую область с рабочим визитом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Дмитрий Шахов и Александр Воронцов обсудили широкий круг вопросов защиты и обеспечения прав граждан, в том числе в связи с проведением специальной военной операции. Особое внимание на встрече уделили процессу формирования нового состава Общественной наблюдательной комиссии Псковской области по контролю за местами принудительного содержания граждан и практическому взаимодействию с региональным омбудсменом, общественными палатами России и Псковской области, иными органами публичной власти.

Псковский омбудсмен поделился опытом проверок исправительных колоний, СИЗО и ИВС, исправительных центров ФСИН России, которые расположены на территории региона, а также взаимодействием с Общественной наблюдательной комиссией Псковской области.

По итогам встречи Дмитрий Шахов и Александр Воронцов договорились продолжить взаимодействие и совместно провести семинар с кандидатами и членами ОНК Псковской области.