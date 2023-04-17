Общество

Склон Святогорского монастыря очистили в Пушкиногорском районе

Склон Святогорского монастыря очистили в Пушкиногорском районе. Об этом глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня силами мужских коллективов нашего района проведены большие работы по благоустройству склона Святогорского монастыря и территории Борка. Убраны поросль и поваленные, сломанные деревья; территория расчищена и облагорожена. Спасибо всем, кто делает наш посёлок более чистым и ухоженным!» – рассказала Оксана Филиппова.

В уборке приняли участие сотрудники пожарной части, вневедомственной охраны, филиала ГП «Псковпассажиравтотранс» и АО «Нева Энергия». Оксана Филиппова поблагодарила трудовые коллективы этих организаций и их руководителей Александра Качанова, Дмитрия Тимофеева, Александра Моисеева и Андрея Егорова.