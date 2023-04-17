Общество

Ответственность за утилизацию упаковки хотят перенести на ее производителей

Ответственность за утилизацию упаковки могут перенести на ее производителей. Такую инициативу Минприроды одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Сейчас платить сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции.

Цель поправок — создание системы, которая обеспечит максимальное возвращение вторичных ресурсов в оборот, цитируют члена правкомиссии, председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева «Известия».

«Сейчас около половины твердых коммунальных отходов приходится на упаковку, и их объем будет только расти. Это связано с активным развитием электронной коммерции, в том числе сервисов доставки», — сказал он.

Новые правила должны простимулировать производителей упаковки развивать самостоятельную утилизацию и оптимизировать «упаковочные решения», сказал эксперт.

К 2027 году планируется достичь стопроцентной утилизации произведенной и ввезенной упаковки, подчеркнул Груздев. Эксперт напомнил, что с 2015 года в России действует механизм расширенной ответственности производителей (РОП): он обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров.

Однако его реализация не привела к существенному повышению объемов утилизации отходов и снижению объемов их захоронения. Так, в 2019 году доля направленных на утилизацию отходов твердых коммунальных отходов составила 4,4% от произведенных, в 2021 году — 6,5%. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.