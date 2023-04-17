Наиболее выгодные дни для отпуска в мае рассчитали эксперты

Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня).
По данным сервиса hh.ru, наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней). Май обычно попадает в число наименее выгодных месяцев для отпуска, но не в этот раз. Дело в том, что в мае 2023 года будет 20 рабочих дней.
Эксперты посчитали, на какие выплаты можно рассчитывать, если взять отпуск в мае этого года: «Предположим, ваш оклад составляет 50 тысяч рублей, а годовой доход вместе с премиями – 700 тысяч. Если вы возьмете в мае 5 дней отпуска с понедельника по пятницу, то ваши отпускные за этот период составят 9 954 рубля, при этом из оклада вычтут 12 500 рублей. Но если бы вы пошли в аналогичный отпуск в январе, отпускные составили бы все те же 9 954 рубля, а из оклада вычли бы уже 14 706 рублей. То есть, отпуск в мае все-таки более выгоден, чем в январе».
Чтобы брать отпуск в мае было максимально выгодно, стоит захватить в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Например, если отпуск будет длиться семь дней подряд (включая субботу и воскресенье), то отпускные составят 13 935 рублей, а из оклада вычтут 12 500 рублей. Эксперты отметили, что это лишь примерный расчет, так как на финальные цифры влияет то, был ли сотрудник в командировках, на больничном и прочее.
В отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем больше размер премий в течение года – тем больше и отпускные, так как это напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, а средний заработок. Расчет регулируется статьей 139 ТК РФ и положением об особенностях порядка исчисления средней зарплаты №922.