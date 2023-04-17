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Общество

Роскомнадзор утвердил критерии определения ЛГБТ-пропаганды

19.04.2023 13:57|ПсковКомментариев: 0

Минюст РФ зарегистрировал приказ Роскомнадзора, определяющий критерии пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в Интернете. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В единый реестр запрещенных будут включать сайты, если они, в частности, будут оправдывать отказ от традиционных отношений в пользу ЛГБТ, размещать информацию, направленную на формирование положительного образа к смене пола человека и положительной оценки нетрадиционных половых отношений. Кроме того, под запретом окажутся ресурсы с информацией, формирующей убеждение человека в допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними, пишет FlashNord.

Приказ вступит в силу 1 сентября текущего года и будет действовать шесть лет.

Теги: #Роскомнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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