Общество

Защитный футляр сняли с могилы Пушкина в Святогорском монастыре

В ходе подготовки Государственного музея-заповедника А. С Пушкина «Михайловское» к высокому туристическому сезону сегодня, 19 апреля, в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре сняли защитные футляры с могильных плит и с памятника поэту. Холодные дни, судя по прогнозу, уже завершились, и непогода фамильному кладбищу более не угрожает, пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Паломникам, приезжающим сюда тысячами, разумеется, приятнее видеть ничем не скрытую сияющую чистоту белого мрамора и старинный гранит надгробий», - подчеркнули в музее.

В «Михайловском» уточнили, что эту работу выполнили сотрудники службы охраны территорий и отдела эксплуатации и снабжения Пушкинского заповедника. Кроме того, затем они провели уборку на захоронениях.

В музее напомнили, что реставрация памятника в составе объекта культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799—1837)» в Святогорском монастыре была произведена в 2021 году.

В списке работ значилась реставрация мраморного обелиска, цокольных камней и других элементов памятника, золочение декоративных элементов, изготовление нового защитного светопрозрачного колпака.