Общество

Знаменитой уроженке Пскова предлагают присвоить звание Героя России

Гильдия актеров предлагает присвоить звание Героя России известной российской актрисе, уроженке Пскова Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в киноленте «Вызов», снятой в космосе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя гильдии актеров Валерию Гущину.



«Есть мысль, есть желание, но пока еще не оформлена бумага. Но, в целом, считаем, что это подвиг, и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить», - пояснила Валерия Гущина.

На фото: Юлия Пересильд в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей

Напомним, «Вызов» - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта осенью 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.