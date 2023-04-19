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Общество

Знаменитой уроженке Пскова предлагают присвоить звание Героя России

20.04.2023 01:11|ПсковКомментариев: 1

Гильдия актеров предлагает присвоить звание Героя России известной российской актрисе, уроженке Пскова Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в киноленте «Вызов», снятой в космосе. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя гильдии актеров Валерию Гущину.

«Есть мысль, есть желание, но пока еще не оформлена бумага. Но, в целом, считаем, что это подвиг, и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить», - пояснила Валерия Гущина.

На фото: Юлия Пересильд в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей

Напомним, «Вызов» - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта осенью 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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