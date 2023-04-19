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Общество

Национальный день донора крови отмечают 20 апреля

20.04.2023 08:11|ПсковКомментариев: 0

Национальный день донора крови отмечают в России 20 апреля.

Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора крови. Этот день посвящён, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот день посвящён также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты, пишет calend.ru.

Поводом для праздника послужило событие 20 апреля 1832 года, когда молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена, благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.

Сам же День донора крови, в память об этом первом переливании крови, был учреждён 20 февраля 2007 года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ.

Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Например, Москва ежедневно нуждается более чем в 200 литрах донорской крови. Более 30% крови для переливания в Москву поступает из других регионов России. Кровь и компоненты крови необходимы больным тяжёлых онкогематологических заболеваний, среди которых большой процент детей, препараты необходимы женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, людям различных, связанных с риском, специальностей.

Статистика свидетельствует, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций — террористических актов, техногенных катастроф или землетрясений — количество доноров, по сравнению с обычным днём, возрастало в 10-15 раз. Врачам станций переливания крови приходилось даже ограничивать количество доноров для того, чтобы заботиться об их здоровье и возможности в последующем использовать компоненты их крови.

На случай чрезвычайной ситуации существует стратегический донорский запас — запас эритроцитов, которые находятся в глубоко замороженном состоянии. Количество стратегических доз составляет от 3500 до 5000 единиц хранения. Кроме этого, хранится около 30 тонн свежезамороженной плазмы на разных этапах карантинного хранения.

Постоянно ведётся работа по развитию донорского движения в России. Разработана большая федеральная программа по развитию службы крови, которая в основном занимается модернизацией региональной службы крови.

С 2012 года действует федеральный закон «О донорстве крови и её компонентов», согласно которому в России поощряется безвозмездная сдача крови — добровольцы могут рассчитывать на бесплатный обед, но не на денежную компенсацию. Существует ещё ряд льгот, предоставляемых донорам.

Почётными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и её компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. Кроме значка «Почётный донор» эти люди могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях и право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учёбы. Ежегодные выплаты почётным донорам увеличены в 1,5 раза и индексируются согласно уровню инфляции.

Напомним, что 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

Теги: #донорство
Источник: Псковская Лента Новостей
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