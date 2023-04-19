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Общество

В России выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса «Арктур»

20.04.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Четыре случая заболевания коронавирусом «Арктур» зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтвержденных случая в РФ. Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен», - сказала Попова журналистам в ходе визита в Саратов.

Всплеск заболеваемости вариантом коронавируса прогнозируется к концу мая, система здравоохранения готова к перегрузкам, сообщила глава ведомства.

Российские тесты на коронавирус выявляют новый вариант, который обладает большей заразностью, умеет обходить сформировавшийся иммунитет, однако случаев более тяжелого течения болезни нет.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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