Общество

В России выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса «Арктур»

Четыре случая заболевания коронавирусом «Арктур» зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтвержденных случая в РФ. Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен», - сказала Попова журналистам в ходе визита в Саратов.

Всплеск заболеваемости вариантом коронавируса прогнозируется к концу мая, система здравоохранения готова к перегрузкам, сообщила глава ведомства.

Российские тесты на коронавирус выявляют новый вариант, который обладает большей заразностью, умеет обходить сформировавшийся иммунитет, однако случаев более тяжелого течения болезни нет.