Псковские школьники летом смогут бесплатно выучить язык программирования

Псковские школьники могут бесплатно выучить язык программирования. Объявлен набор учащихся 8–11 классов на летние образовательные программы проекта «Код будущего». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
«Код будущего» — перспективный образовательный проект федерального значения, предусматривающий бесплатные курсы программирования для школьников с 8 по 11 класс. Программа подразумевает изучение наиболее востребованных языков программирования — Руthon, Jаvа, С++, С#, РНР и других
Проект утвержден с целью развития профессионального интереса у школьников к ИТ-специальностям будущего, формированию определенных навыков и умений, способных облегчить в дальнейшем поступление в высшие учебные заведения России по специальности «Информатика и программирование».
Всего школьникам предлагается 19 программ от 12 ведущих вузов. Записаться можно на одну из них.
Курсы состоят из 4 модулей, каждый длится по 36 академических часов. Летом в ускоренном формате можно освоить первые 2–3 модуля, остальные — осенью 2023 года.
Школьники со всей страны могут обучаться онлайн. Очное обучение открыто в регионах: Алтайский, Краснодарский и Красноярский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тульская и Челябинская область, ЯНАО.
Для участия в проекте нужно выбрать курс на Госуслугах, подать заявление и пройти вступительное испытание. Прием заявок продлится до 31 мая. Количество мест ограничено.
Школьники, успешно сдавшие экзамены, получат сертификат об окончании курса.