Общество

Выставку о «мамушке» Пушкина открыл в сети музей-заповедник «Михайловское»

Сегодня, 21 апреля, исполняется 265 лет со дня рождения самой известной нянюшки России — «мамушки» Пушкина Арины Родионовны (10 /21 апреля 1758 — 31 июля /12 августа 1828 года). Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей напомнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Игорь Шаймарданов. «Саша вернулся» (2018). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

«Рассказывая посетителям о поэте, здесь никогда не забывают упомянуть эту удивительную женщину, для которой, кажется, никого в жизни не существовало, кроме её воспитанника. Поэт отвечал ей нежной любовью. Он посвятил Арине Родионовне несколько лирических стихотворений, наделил её чертами няню Татьяны Лариной (роман "Евгений Онегин")», - рассказали в музее.

По случаю «круглой даты» в официальном сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте» сегодня развернули небольшую цифровую экспозицию, куда вошли десять работ из большой, в 25 портретов, серии картин, изображающих Арину Родионовну. Художник запечатлел няню в разные моменты её жизни: в хлопотах (посадка рассады, рукоделие, нанизывание рябиновых бусин) и в забавах (складывание карточного домика, выдувание мыльных пузырей), в ожидании Пушкина, в печали и в радости.

Небольшие (почти все размером 40 на 29 см) картины колористически стилизованы под старинные, потемневшие от времени портреты кисти провинциальных художников начала XIX столетия. По признанию самого автора, ему хотелось «придумать галерею как будто забытых прижизненных портретов Арины Родионовны, нарисованных на случайно подвернувшихся промасленных бумагах псковским землемером в далекие зимние вечера. Потемневших от времени, плохо сохранившихся, но несущих эффект присутствия и взаправдашности. Хотелось вовлечь зрителя в эту игру, в это ощущение причастности и свидетельствования двух зим и двух лет пребывания поэта в Михайловском».

Игорь Шаймарданов. «Декабрьский наказ» (2018). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

В музее также напомнили, что в центральной усадьбе Пушкинского заповедника, в постоянной экспозиции во флигеле «Домик няни» можно увидеть единственную из сохранившихся подлинных вещей Арины Родионовны — дубовую шкатулку-копилку. На внутренней стороне крышки сохранилась бумажная наклейка с надписью «Для чернаго дня... Зделанъ сей ящик 1826-го года июня 15 го дня В: с... ъ».