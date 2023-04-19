Общество

Пункты пропуска «Убылинка» и «Шумилкино» оснастили средствами принудительной остановки транспорта

В Псковской области автомобильные пункты пропуска через госграницу РФ «Убылинка» и «Шумилкино» оснащены средствами принудительной остановки автотранспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росгранстроя.

Фото: пресс-служба Росгранстроя

В целях недопущения бесконтрольного убытия транспортных средств с территории пунктов пропуска по заказу подведомственного Минтрансу России Росгранстрою в автомобильных пунктах пропуска« Убылинка» на границе с Латвией и Шумилкино на границе с Эстонией выполнили работы по оснащению средствами принудительной остановки автотранспорта.

На погранпереходах установили по восемь комплектов специальных усиленных металлических подъемных платформ (время поднятия не более 5 секунд), каждая из которых способна остановить движущийся автомобиль массой до 20 тонн. Оборудование может работать при температуре окружающей среды от -40 до +40 С° и имеет резервный источник питания, что позволяет обеспечивать функционирование в аварийном режиме. Управление платформами возможно с помощью установленного в павильоне КПП выносного пульта управления или с помощью наружного блока управления. Регулирование движения транспорта осуществляется с помощью светофора, входящего в комплект устройства.

«Среднесуточная пропускная способность автомобильного пункта пропуска через госграницу "Шумилкино" - 350 транспортных средств. Убылинка среднесуточная пропускная способность автомобильного пункта пропуска через госграницу "Убылинка" - 300 транспортных средств», - уточнили в пресс-службе.