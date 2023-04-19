Общество

Лучшими в компьютерном многоборье среди пенсионеров Псковской области стали жители районов

В актовом зале отделения социального Фонда России по Псковской области в формате онлайн стартовал региональный этап 13-го всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Главная цель которого - повышение уровня компьютерной грамотности участников, и, как следствие, рост качества жизни пожилых людей, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе реготделения СФР.

Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области

Организаторами мероприятия регионального уровня выступили отделения «Союза пенсионеров России» и Социального Фонда России по Псковской области. О своем участии в состязании заявили 40 жителей региона из 17 районов области. Ими стали граждане пожилого возраста: мужчины – от 60-ти, женщины - от 55-ти лет и старше.

Искреннюю признательность выразила управляющий отделением ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова участникам мероприятия за смелость и большое желание продемонстрировать свои знания и возможности в конкурсе. Подготовка к состязанию, по словам организаторов, велась серьезная. На протяжении нескольких лет, осваивая компьютерную грамотность, большинство участников конкурса посещали лекции преподавателей учебного центра «Псков» в рамках реализации проекта «Союз пенсионеров России».

«Особая радость для нас в этом году – конкурсанты из сельской местности, - подчеркнула заместитель председателя регионального отделения Светлана Мельничук. - Если жители районных и областного центров имеют возможность посещать лекции наших преподавателей, то жителям глубинки, при осваивании вопросов компьютерной грамотности, зачастую приходится заниматься самообразованием».

В трех конкурсных номинациях состязались участники многоборья: «Работа на смартфоне», «Финансовая грамотность», «Работа в поисковой системе Яндекс». Всего 45 минут было дано на выполнение самых разнообразных заданий. Конкурсантам, в своих номинациях предстояло не только ответить на вопросы по финансовой грамотности, но и найти заданные картинки в поисковой системе Яндекс, а, например, в ходе виртуальной экскурсии по Эрмитажу сделать скриншот заданных экзаменаторами экспонатов.

Со всеми задачами псковские пенсионеры справились.

«Тоже хочу отметить участников из районов области, - рассказал руководитель Университета серебряного возраста Эдуард Артебякин. - Впервые в этом году среди номинаций регионального компьютерного многоборья была заявлена "финансовая грамотность". Несмотря на то, что в Пскове эту дисциплину мы преподаем нашим пенсионерам уже семь лет, в районах такой практики не было. Поэтому особенно приятно, что большинство участников, заявившихся в этой номинации, были из сельской местности».

Первым в вопросах финансовой грамотности среди региональных пенсионеров стал самый старший участник конкурса – 76-летний житель города Великие Луки Валерий Жихарев. В номинации «Работа на смартфоне» победил житель рабочего поселка Дедовичи – Сергей Толкачев. С работой в поисковой системе Яндекс лучше всех справился пенсионер из Палкино – Александр Потемкин.

Теперь победителей ждут не только умные гаджеты в качестве призов от организаторов - фитнес-браслеты, но и участие в составе региональной команды во Всероссийском чемпионате в Москве.

«Хочу отметить высокий уровень подготовки наших участников и их большую волю к победе, - уточнила Светлана Мельничук. - У псковичей есть все шансы стать лучшими и во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Нам есть кем гордиться и чем похвастаться. В истории Всероссийского чемпионата пенсионеры из Псковской области не раз были золотыми и серебряными призерами!»