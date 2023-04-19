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Общество

Умер входивший в список Forbes депутат «Единой России»

23.04.2023 22:03|ПсковКомментариев: 0

Умер бывший участник списка богатейших россиян по версии Forbes, депутат Госдумы Николай Борцов. Его состояние в 2021 году Forbes оценил в $550 млн. Борцову было 77 лет

«С прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно на 78-м году жизни умер депутат Государственной думы Борцов Николай Иванович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу фракции «Единой России». 

В 2021 году Николай Борцов вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $550 млн, он занял 194-е место. Основной капитал Борцова составили средства, полученные от продажи 75,5% акций комбината соков «Лебедянский» в Липецкой области корпорации PepsiCo. В 2021 году Борцов также вошел в рейтинг 100 госслужащих с самыми высокими доходами: его доходы были оценены в 808,8 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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