Общество

Умер входивший в список Forbes депутат «Единой России»

Умер бывший участник списка богатейших россиян по версии Forbes, депутат Госдумы Николай Борцов. Его состояние в 2021 году Forbes оценил в $550 млн. Борцову было 77 лет

«С прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно на 78-м году жизни умер депутат Государственной думы Борцов Николай Иванович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу фракции «Единой России».

В 2021 году Николай Борцов вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $550 млн, он занял 194-е место. Основной капитал Борцова составили средства, полученные от продажи 75,5% акций комбината соков «Лебедянский» в Липецкой области корпорации PepsiCo. В 2021 году Борцов также вошел в рейтинг 100 госслужащих с самыми высокими доходами: его доходы были оценены в 808,8 млн рублей.