Общество

Соединение Венеры с Луной и ярчайшее полярное сияние запечатлел фотограф под Изборском

Соединение Венеры с Луной и ярчайшее полярное сияние запечатлел астрофотограф Петр Митрофанов под Изборском в ночь с 23 на 24 апреля. Снимками он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Это настоящий подарок с небе: соединение Венеры с Луной и ярчайшее полярное сияние, которое продолжалось всю ночь. Несомненно, это сияние, сравнимо с сиянием 17-18 марта 2015 года как по яркости, так и по динамке. Отснял несколько тысяч кадров для таймлапсов и несколько видеороликов», – написал он.

Северное сияние наблюдалось на всей территории Псковской области, в Пскове, Великих Луках и в других районах.