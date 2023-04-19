Общество

Юнармейцы ознакомились с документами периода оккупации Псковской области

Юнармейцы побывали в Государственном архиве Псковской области в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя». Акция проводится при поддержке министерства обороны РФ, завершится она 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Участники движения «Юнармия» проводят работы по благоустройству мемориалов, участвуют в проведении «Уроков мужества», пишут поздравления ветеранам, работают в архивах по установлению имен защитников Отечества и тружеников тыла. К этим мероприятиям привлекаются школьники, воспитанники детских домов, студенты колледжей и высших учебных заведений, представители молодежных и ветеранских общественных объединений, жители региона.

В архиве юнармейцы познакомились с документами периода оккупации территории Псковской области (в их числе личные документы граждан, приказы и распоряжения оккупационных властей, материалы комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников).

Завершится акция выставлением постов №1 у Вечных огней и огней памяти во всех регионах страны.

В архиве добавили, что в проведении патриотических мероприятий оказывают помощь управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, Государственный архив Псковской области, комитет по образованию региона, главы и специалисты муниципальных районов Псковской области.