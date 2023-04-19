О новых запретах для дачников предупредили в МЧС

Металлическую емкость для сжигания травы можно располагать на расстоянии не менее 7,5 м от зданий и построек в России с 1 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.
Запрещено разжигать огонь:
Если на участке есть сухостой, то возможен штраф: сначала инспектор госпожнадзора вынесет предупреждение, если оно будет проигнорировано - садовод будет оштрафован.
Максимальный штраф для граждан составит 15 тысяч рублей, должностных лиц – 30 тысяч рублей, юридических – 400 тысяч рублей. В период особого противопожарного режима – до 20 тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч рублей для юрлиц.
Уголовная ответственность в виде лишения свободы наступит, если пожар стал причиной крупного ущерба или смерти человека.