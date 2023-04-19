Общество

О длинных выходных в первые недели мая напомнили псковичам

Стартовала последняя рабочая неделя апреля, которая завершится праздничными трёхдневными выходными. В связи с празднованием Праздника Весны и Труда предусмотрено три дня отдыха подряд: с 29 апреля по 1 мая включительно – субботу, воскресенье и понедельник, напомнили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Далее идет короткая рабочая неделя, четыре рабочих дня - 2, 3, 4 и 5 мая, со вторника по пятницу.

Затем последуют выходные в связи с празднованием Дня Победы, правительством России установлены четыре дня отдыха подряд, с 6 по 9 мая - с субботы по вторник.

Количество выходных дней увеличено за счет переноса дня отдыха с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая, а вторник 9 мая - праздничный выходной день согласно ТК РФ.

Следующие длинные выходные будут в июне, на День России приходится три дня отдыха - с 10 по 12 июня, с субботы по понедельник. Понедельник 12 июня - праздничный выходной день согласно ТК РФ.

Предпраздничных сокращенных рабочих дней ни в апреле, ни в мае, ни в июне не будет.