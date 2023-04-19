Общество

Регионы могут получить право на усыпление бездомных животных

Регионы получат право на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей, — они смогут регулировать это своими законами. Такой законопроект Госдума 16 мая может принять в первом чтении.

Документ предлагает наделить губернаторов и заксобрания правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях. Новая норма даст возможность регионам принимать свои законы, которые будут определять с учетом мнения местного населения дальнейшую судьбу собак, в том числе их усыпление, сообщают «Известия».

«Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев и необходимостью предотвращения причинения ими вреда жизни или здоровью граждан, предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан», — говорится в положительном отзыве правительства.

Как пояснили авторы законопроекта, в числе которых глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин, у регионов должны появиться более широкие права для защиты граждан.

«Действующий закон об обращении с животными очень строгий, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Поэтому мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос», — пояснил один из авторов законопроекта Николай Будуев.

По его словам, этот законопроект призван выправить ситуацию, региональные власти сами должны выбрать, как им решить эту проблему.

«Необходимо вести речь о такой мере как усыпление, так как в ряде субъектов РФ, особенно это касается Дальнего Востока, участились случаи нападения собак на людей. Буквально недавно бродячие животные убили мальчика в Оренбурге. Эти резонансные случаи происходят постоянно. После них возникает вопрос: а что важнее — жизнь собаки или человека?» — пояснил Николай Будуев.