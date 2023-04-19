Общество

Викторина по охране труда прошла в Псковском облсовпрофе

Викторина по охране труда «Безопасная и здоровая рабочая среда — основополагающий принцип и право в сфере труда» состоялась в большом зале Псковского облсовпрофа 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В начале викторины участники представили свои команды, первая: «БТР» - безопасный труд работников, девиз - «Труд безопасный, настрой прекрасный!» Вторая команда: «Профсоюзная охрана труда», девиз – «Охрана труда везде. Охрана труда во всем. Мы победим, не пропадем!»

В течение полутора часов две команды соревновались за звание лучших. Для работы было представлено восемь заданий, это и разгадка кроссвордов, и ответы на вопросы, и реклама СИЗ, последнее задание: поэтическое, командам нужно было написать два четверостишия по теме охраны труда. Кроме того, участники продемонстрировали навыки в оказании первой помощи под руководством специалиста Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Александра Гирилюка.

Все успешно справились с заданиями, первое место заняла команда «Профсоюзная охрана труда».

«Поздравляем всех участников. Проведение подобных мероприятий позволяет выстраивать позитивную культуру охраны труда за счет вовлеченности сотрудников. В профсоюзах уверены, что проявленный интерес участников к такому формату повышает уровень знаний в области охраны труда на местах. Мы работаем, развиваемся в этом направлении и разрабатываем новые идеи», - добавил лидер профобъединения Игорь Иванов.