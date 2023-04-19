Общество

Игру по станциям на тему истории Пскова проверили для школьников

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий совместно с Псковским музеем-заповедником, центром туризма и творческих индустрий, библиотекой имени И. И. Василева провели в Пскове 21 апреля традиционную городскую краеведческую игру по станциям «Псков через века». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре туризма.

Фото здесь и далее: Центр детского и юношеского туризма и экскурсий

В игре участвовали 22 команды из образовательных учреждений города. В ходе игры участники прошли пять станций, на которых выполняли различные задания на знание истории города. Ребята прошлись по улицам исторического центра города, вспомнили, как раньше назывались эти улицы, рассмотрели исторические здания и объекты культуры, посетили парадный зал картинной галереи, пролистали страницы исторических книг, рассказали организаторы.

«Впечатления от игры по отзывам участников остались самые хорошие. Абсолютным победителем игры стала команда Гуманитарного лицея, которая набрала 80 баллов! Поздравляем победителей!» - добавили в центре.