Общество

ВЦИОМ: Личные связи россиян с жителями стран бывшего СССР за 30 лет сжались почти вполовину

Число россиян, чья жизнь или интересы связаны со странами бывшего СССР, сократилось почти в два раза. За последние 30 лет сжатие контактов очевидно: с 42% в 1993 году до 24% в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

При этом и тогда, и сейчас родственные (1993 год — 28%; 2023 год — 17%) и дружественные (1993 год — 16%; 2023 год — 9%) связи с постсоветским пространством остаются ключевыми для россиян. Хотели бы в будущем сохранить и укрепить существующие отношения 23% (из 24% имеющих такие связи), тридцать лет назад на этот вопрос отвечали положительно 39% (из 42%).

Распад СССР и последовавшие за ним годы оказались трудными и для России, и для других бывших республик в силу экономических, политических, социальных и культурных трансформаций, отметили в центре исследований.

Тридцать лет назад в восприятии россиянами отношений между Россией и другими бывшими республиками преобладала заметная дистанция: 28% характеризовали отношения как напряженные, еще 21% — как прохладные, а 2% — как враждебные (в общей сложности 51% давали негативные ответы), на положительные ответы приходилось 17%, на нейтральные — 18%. Сегодня процент положительных оценок выше (26%, +9 процентных пунктов), а негативных — ниже (42%, − 9 процентных пунктов к 1993 году), хотя дистанция в восприятии отношений между Россией и бывшими республиками сохраняется.

30 лет назад между Россией и вышедшими из состава СССР новыми независимыми государствами была заметная дистанция. 28% россиян характеризовали эти отношения как напряженные, 21% - как прохладные и 2% - как враждебные. В общей сложности 51% отпрошенных говорили о том, что отношения ухудшились, 17% - что остались прежними. В 2023 году процент положительных оценок вырос на 9% и достиг показателя 26%, а негативных - сократился на те же 9% и составил 42%.

Теперь, по данным ВЦИОМ, 52% опрошенных сказали, что Россия заботится о поддержании порядка на территории бывшего СССР, является гарантом мира и стабильности в регионе. В 1993 году этой точки зрения придерживался 31%. Теперь тезис о том, что Россия ведет собственную политику, не вмешиваясь в дела других государств региона, разделяют 26% против 23% в 1993 году.