Общество

Лучших исполнителей военной песни определили в Псковском филиале университета ФСИН

Конкурс чтецов и исполнителей военной песни среди курсантов, посвященный 78-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Псковском филиале университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале академии.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В ходе конкурса прозвучали стихотворения советских поэтов, написанные ими в период 1941–1945 годов, исполнены музыкальные и поэтические произведения, созданные в честь Великой Победы. Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники образовательной организации и приглашенные гости – специалисты в области творчества и искусства.

По итогам творческого мероприятия в номинации «Художественное слово» первое место присуждено курсанту Анатолию Лебедеву, который прочел поэтический документ преступлений фашистов во Второй мировой войне «Варварство» татарского автора Мусы Джалиля.

В номинации «Военная песня» победу одержала курсант Юлия Болдырева, исполнив песню «Милосердие». Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, которые им вручил начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев.