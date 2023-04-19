Общество

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс торжественно открыли в Порхове

Церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа прошла в Порхове. В мероприятии приняли участие председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, глава района Юрий Семёнов, заместитель председателя комитета по спорту Дмитрий Сопотов, представители подрядной организации, построившие ФОКОТ, руководство школы, взрослые и юные спортсмены, горожане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс служба Псковского областного Собрания депутатов

«Вспоминаю, как тут всё было и как начиналось, - открыл торжественную часть Юрий Семёнов. – А начиналось просто и легко: приехал Михаил Юрьевич Ведерников, приехал Александр Алексеевич Котов и вели речь о ремонте первой городской школы. И когда мы вышли во дворик, меня спросили, что здесь. Это был школьный стадион. Михаил Юрьевич предложил, Александр Алексеевич поддержал, а нам оставалось только найти деньги в местном бюджете на разработку проектно-сметной документации, чтобы построить здесь современный спортивный комплекс». Глава района поблагодарил руководителей региона за поданную идею и помощь в претворении мечты в жизнь.

Хорошая идея, поддержка и деньги – не самое главное для успешной реализации проекта, отреагировал на слова главы района в своём выступлении Александр Котов. «Для того, чтобы построить или сделать что-то хорошее, очень важно отношение, контроль и внимание. Прежде всего, со стороны главы как хозяина. Вы сделали всё, что зависит от района, чтобы этот объект здесь появился», - обратился к Юрию Семёнову председатель областного собрания.

Спикер согласился, что губернатор Михаил Ведерников внимательно относится к развитию спорта, и ФОКОТ в Порхове – не первый и не последний построенный при поддержке главы региона спортивный объект. Ежегодно появляется более десятка спортивных площадок по программе «Газпром – детям», возводятся площадки для сдачи ГТО. «Всё это делается для того, чтобы дети и взрослые занимались спортом, вели здоровый образ жизни. Надеюсь, новый стадион поможет в этом», - добавил спикер.

«Спорт, действительно, становится нормой жизни», - обыграл название программы нацпроекта, благодаря которому по всей стране строятся спортивные объекты, в том числе и порховский ФОКОТ, Дмитрий Сопотов и обратил внимание, что, если раньше в сдаче норм ГТО преимущественно участвовали школьники, то теперь приходят целые семьи.

Юрия Семёнов отметил, что новый стадион уже пользуется большим спросом в населённом микрорайоне Порхова. Чтобы заниматься спортом могли все желающие, руководство района закрепило объект не за школой, а за ДЮСШ, установило видеонаблюдение и приняло в штат двух сотрудников, которые будут следить за территорией. Это позволит держать ворота стадиона открытыми с 6 утра до 22 вечера. «Любой горожанин может прийти, поиграть в футбол или баскетбол, позаниматься на тренажёрах, просто с палками скандинавскими походить. Он открыт для всех», - добавил Юрий Семёнов.

Отдельные слова благодарности заслужила строительная организация, выполнявшая работы. Глава района назвал компанию «Питерспортстрой» добросовестным подрядчиком и отдельно отметил вклад главного инженера Юрия Снурова, который буквально жил на объекте, предлагал конструктивные изменения и выполнил все работы качественно и в срок. «Не часто у нас попадаются такие подрядчики», - согласился с высокой оценкой Александр Котов.

Напомним, благодаря национальному проекту в 2022 году в Псковской области было построено пять ФОКОТов – новые спортивные объекты также появились в Дедовичах, Писковичах, в Стругах Красных и Новоржеве. Часть из них будет открыта в ближайшее время.