Общество

Блогера Елена Блиновскую задержали за неуплату налогов

Российского блогера Елена Блиновскую задержали за неуплату налогов в Москве, сообщает Telegram-канал «112».

В отношении создательницы «Марафона желаний» возбуждено два уголовных дела: легализация денежных средств в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов.

По данным следствия Блиновская, использовала схему «дробления» бизнеса», занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годы налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций.

Ранее Telegram-канал издания SHOT сообщил, что полиция проверяет автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую после поступления ряда заявлений от участников, которые считают, что их обманули. По данным канала, блогера проверят на наличие в ее бизнесе схем уклонения от уплаты налогов.

Общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру России — они требуют проверить ее на наличие в бизнесе «схемы Лерчек».

Блиновская проводила марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания, сейчас она запускает очередной марафон под названием «Новое измерение», участие в котором стоит 10,8 тысячи до миллиона рублей.