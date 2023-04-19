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Общество

Законопроект о приравнивании зарплат депутатов к средним по стране внесли в Госдуму

27.04.2023 12:25|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о приравнивании зарплат депутатов Госдумы и сенаторов к средней по России, разработанный группой депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым, внесен на рассмотрение палаты.

Ранее Миронов сообщил о планах группы депутатов от фракции внести подобную законодательную инициативу. Он отметил, что сегодня зарплата депутатов Госдумы в несколько раз превышает среднюю по стране, пишет «Парламентская газета».

По данным Росстата, в 2021 году россияне получали примерно 57 тысяч рублей в среднем в месяц, в 2022 году — 64 тысячи. В феврале 2023 года средний показатель уровня зарплаты составил 65 тысяч рублей.

Согласно пояснительной записке к документу, согласно Закону о статусе сенатора и статусе депутата Госдумы, сенаторы и депутаты Госдумы получают ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в размерах, установленных для федерального министра. 

При этом, по мнению авторов законопроектов, парламентарии, представляющие интересы граждан, «должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле». В связи с чем законопроектом предлагается приравнять зарплату сенаторов и депутатов Госдумы к средней по стране.

По мнению разработчиков документа, это станет хорошим стимулом для того, чтобы подготавливаемые и принимаемые парламентариями законы способствовали росту российской экономики, в том числе увеличению доходов граждан и решению различных социальных вопросов.

Принятие закона не повлечет дополнительных расходов из бюджета и не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов федерального законодательства, говорится в материалах к законопроекту.

Теги: #Справедливая Россия #зарплата #СРЗП
Источник: Псковская Лента Новостей
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