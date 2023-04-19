Общество

Огульная эвтаназия бродячих животных: эффективность, последствия и альтернативы

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему возможного появления права на усыпление агрессивных бездомных собак у регионов РФ. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Властям в регионах могут дать право на усыпление бездомных собак, которые проявляют агрессию. Правительство России и Совет Федерации поддержали соответствующий проект закона «Единой России» и «Новых людей». Госдума будет рассматривать его в первом чтении 16 мая. В документе предлагается дать губернаторам и заксобраниям право устанавливать свои правила обращения с бродячими животными.

Такую радикальную меру рассматривают из-за участившихся нападений бродячих животных на людей. Один из последних случаев произошел в Оренбурге. Стая стерилизованных и чипированных собак загрызла восьмилетнего мальчика. При этом жалобы на этих животных поступали неоднократно. Их даже забирали на передержку, но после отпускали, как это предусмотрено действующим законодательством. С начала 2020 года действует закон, согласно которому безнадзорных животных следует отловить, стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания, а эвтаназия бродячих собак запрещена.

На фоне всех этих событий в обществе возникла дискуссия. С одной стороны, предложенные меры обеспечат безопасность граждан. К тому же в некоторых регионах нет возможности брать на передержку много бродячих животных: мест для них не хватает, нет соответствующих условий содержания, возможности стерилизации и чипирования.

Но все зоозащитники выступают против законопроекта. По их мнению, действующие правила дают властям достаточно полномочий, которые позволяют регионам решать проблемы с бездомными животными. К тому же в нашей стране нет какой-то научной методики по определению агрессивности, а значит не исключено, что страдать будут не только опасные собаки.

Как решить проблему бродячих собак? Допустимо ли усыплять агрессивных бродячих животных? Или нужно обеспечить им пожизненное содержание в приютах, если хозяева для них не находятся? Об этом в программе «Дневной дозор».

Нельзя допустить того, чтобы была разрешена огульная эвтаназия, уверена председатель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. По ее словам, решить проблему бездомных животных можно только комплексно.

«Это очень комплексная проблема, и вот так не сработает. Мы не работаем по программе, когда выпускается животное (программа ОСВВ – «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» – ред.). Но в то же время мы не берем диких, потому что они надолго занимают место. И вот эти места, через которые пройдет 10, 15, 20, 30 собак, одна дикая несоциализированная собака будет годами держать. Вопрос усыпления очень тонкий. К сожалению, наш менталитет в России не дает возможности вот так просто разрешить эвтаназию. Это не сработает так, как правильно. Всегда найдется человек, который под этот закон подпишет хорошую собаку, много хороших собак. Нельзя подходить к вопросу просто: усыплять или не усыплять. Это неправильный подход. Если взять конкретно, мы против огульной эвтаназии. Не должен появится закон, который разрешает усыплять животных».

Уничтожение безнадзорных собак по всей стране приведет к негативному эффекту, утверждает собаковод, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева. На ее взгляд, для сокращения количества бродячих животных нужно законодательно закрепить обязательное чипирование и учет, а после этого уголовную или административную ответственность за выброс домашнего питомца на улицу.

«Я не уверена, что эвтаназия будет сейчас эффективна. Кто этим будет заниматься, как это все будет происходить? Это будет лицензия или что? То есть не проработан механизм вообще. Уничтожение собак по всей стране, если регионы примут такое решение, будет иметь очень негативный социальный эффект. И я не думаю, что население отнесется к этому положительно, не только к зоозащитники, но и вообще. Но как вариант отлов бездомных животных, оставление в приютах – это, наверное, наиболее эффективный метод, поскольку то, что их выпускают обратно в среду, не имеет положительного эффекта, кроме того, что этих собак больше не отлавливают, соответственно, их больше не вакцинируют, вполне возможно какое-то развитие заболевания среди этих собак. Пожизненное содержание в приютах, наверное, один из вариантов. Если мы говорим в целом, как избавиться от бездомных собак, то, наверное, здесь в первую очередь надо говорить об ответственности: достаточно большие штрафы и уголовная или административная ответственность. Если вы выбрасываете собаку на улицу, должен быть достаточно существенный штраф. За безответственное отношение также должно быть наказание. А для этого собаки должны быть идентифицированы – обязательное чипирование и учет всех животных, которые есть».

Государству нужно разработать проект не по усыплению, а по созданию приютов и усилению контроля за разведением домашних животных, считает руководитель приюта «Невельские хвостики» Юлия Беляева. На ее взгляд, стерилизованных и чипированных собак нужно оставлять в приюте.

Фото: АНЗО «Невельские хвостики» / «ВКонтакте»

«Я изначально была против этой схемы – программа ОСВВ, которая разработана в области и на которую выделяется финансирование, потому что если собака была агрессивной, то она такой и останется. Поэтому мой приют это не практикует. Собаки остается на содержание до конца своих дней. Да, это очень тяжело и затратно. Государству, я думаю, надо разрабатывать не проект по усыплению, а, наверное, создавать приюты и усиливать контроль над разведением именно домашних животных. У нас диких и безнадзорных псов практически уже не осталось. Это все домашние собаки. Сколько в своем городе пыталась и с полицией сотрудничать, и с прокуратурой, ни одно дело не было доведено до конца. Даже если я заведомо знаю, кому принадлежит собака, все начинают ссылаться: то у нас администрация уполномочена выносить на комиссию рассмотрение несоблюдение правил содержания домашнего животного, то полиция, то еще кто-то. Пока в нашем городе таких трагических моментов не было. И я думаю, наверное, власти начнут принимать меры, когда, не дай Бог, это начнет происходить на территории нашей области. Я думаю, что усыплением проблему мы не решим, потому что поднимутся конкретно зоозащитники, поднимутся также люди, которые некомпетентны в этом. Ситуация двоякая. Есть собаки, проявляющие агрессию, которые не поддаются никакому воспитанию, лечению. Есть те, которые излечиваются. Если власти, наоборот, рассмотрят проблему с другой стороны, тут решение даже будет менее затратное, чем усыпление. Иначе пойдет усыпление всех подряд. Но у нас уже нет такого, что ходят стаи бродячих собак. Мы уже давно их всех переловили. Кто-то умер естественной смертью, у кого-то мы забирали помет, не давали дальше стае разрастаться. У меня на это ушло почти 20 лет, в моем городе. Но я одна, у меня здесь нет больше никого. Было бы нас побольше, мы бы эту проблему раньше решили».

По мнению депутата Госдумы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского, избавление от агрессивных животных или создание новых питомников только временно решит проблему бродячих собак. Нужно в первую очередь работать с обществом: с самого детства воспитывать ответственное отношение к домашним животным.

«Мы начинаем эту тему заново поднимать именно после тяжелых случаев, когда страдают люди, дети в первую очередь. Некоторые высказываются, что нужно усыплять этих животных, кардинально к этому подходят. Но мне кажется, какого-то одного способа избавиться от этих случаев нет. Здесь нужен комплекс мероприятий. В первую очередь, необходимо воспитывать в обществе ответственное отношение к животным, в первую очередь - к своим домашних питомцев. Начинать надо со школы, может быть, даже с детского сада, потому что животное - это не игрушка. Если взял домой питомца, то должен отвечать за него и должен понимать, что он всецело несет ответственность за это домашнее животное, которое теперь многие годы будет жить с ним. Соответственно, не должно быть свободного выгула, не должны быть несанкционированные вязки, которые получаются после безответственного отношения к домашним животным и порождают проблему бродячих животных. Ну и, конечно, проводить комплексные мероприятия для чипирования питомцев, чтобы вязки были только санкционированные, чтобы это происходило с разрешения питомника, как это уже происходит, например, в Европе или Америке. А просто избавляться от агрессивных животных – мера временная. Конечно, создание питомников необходимо, но это тоже не решит проблему на перспективу. Мне кажется, необходимо все-таки готовить общество к ответственному отношению к своим питомцами».

По словам руководителя общественной организации «Зоопомощь» в Острове Светланы Дмитриевой, нужно оставлять в приютах агрессивных собак, потому что даже для них могу найтись хозяева, а добрых - отпускать. Также она добавила, что эвтаназию ни в коем случае нельзя разрешать, так как начнется массовый отлов собак ради получения прибыли.

Фото: Светлана Дмитриева / «ВКонтакте»

«Агрессивных собак нужно оставлять в приютах. Даже на агрессивных собак иногда находятся владельцы, которые находят общий язык, и собаки прекрасно живут у них достаточно долго. Это, как правило, частные дома, хутора. Рядом с нами Пыталовский район, например, где живет много людей, у которых хуторная система. Такие собаки там необходимы. Выпускать собак можно только диких и тех, которые не проявляют агрессию на людей, боятся людей. Есть собаки, родившиеся где-то на природе, не знающие рук человека, но они совершенно не агрессивны, трусливые, где-то их подкармливают. Вот таких собак можно выпускать. Но остальные собаки должны жить в приюте: домашние, неагрессивные, добрые. На них может найтись владелец. Также есть люди, которые просто не хотят, чтобы к ним подходили добрые собаки на улице. Есть дворы, в которых живут собаки по многу лет. Здесь глубоко индивидуальные случаи, стоит ли выпускать собаку или нет, которая по-доброму относится к людям. У меня дома агрессивная собака, которую мы вчетвером очень долго ловили. Два дня он проявлял агрессию, но вот мы мирно живем уже с октября, он уже привык ко мне и к другим собакам, к людям. Уже эта агрессия исчерпана. Здесь очень детально надо подходить. Я, конечно, против эвтаназии. И сейчас, когда она запрещена, есть очень много людей, которые заключают договоры на отлов с целью получения денег, а собаки уничтожаются даже при запрещении усыпления. Если усыпление разрешить, пойдет массовое уничтожение собак ради получения денег».

Закон об обращении с бездомными животными, действительно, очень неоднозначный. Очевидно, нужно решать проблему бродячих собак из-за нападений на людей, которые, к сожалению, регулярно случаются.

На данный момент петиция против законопроекта, разрешающего усыпление бездомных животных, набрала почти 90 тысяч подписей. Многие понимают, что в небогатых регионах, где средств на содержание бродячих собак в приютах не хватает, усыпление будет применяться наиболее активно.

А вариант пожизненного содержания бродячих животных не только затратный, потому что не каждому региону он «по карману», но и не особенно гуманный, – даже в комфортных приютах животным все равно придется провести остаток жизни за решеткой. Поэтому в первую очередь нужно повысить планку требований и степень ответственности для тех, кто заводит животных.

Анастасия Сливинская