Общество

Третий международный патриотический поход пройдет в Псковской области

Третий международный патриотический поход пройдет в Псковской области с 4 по 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В прошлом году его участники провели несколько дней в Островском районе в деревне Холматка - в военно-мемориальном комплексе «Линия Сталина». В этом году гости разместятся в паломническом центре «Дом паломника» в Печорах.

Организаторами мероприятия стали УМВД России по Псковской области и правительство региона. К реализации проекта активно подключились также представители министерства обороны, Совета по молодежной политике при главе города Пскова, общественных организаций. В масштабном патриотическом мероприятии в этом году традиционно примут участие школьники из Псковской области, Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики и Витебской области Республики Беларусь. Кроме того, впервые к походу присоединяются гости из Московской области.

«Главная цель - сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны. В течение трех дней ребятам предстоит жить бок о бок в походном палаточном лагере и принять участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности, которые приготовили для них организаторы», - рассказали организаторы.

Старт походу дадут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и другие.