Общество

Псковский облсовпроф запланировал экскурсии на производства в Великих Луках

Состоялась рабочая встреча председателя СОП «Псковский облсовпроф» Игоря Иванова с главой города Великие Луки Николаем Козловским. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В ходе встречи стороны обсудили предложения первичных профсоюзных организаций города Великие Луки, которые прозвучали сегодня в рамках заседания координационного совета. Николай Козловский поддержал идею проведения для членов профсоюза и студенчества производственных экскурсий на крупнейших предприятиях города. Данная работа уже ведётся в областном центре. Это и популяризация рабочих профессий и погружение в охрану труда, знакомство с производственным циклом, набором социальных гарантий.

«Также город поддержит инициативу профсоюзов по проведению благотворительного концерта для семей участников СВО в мае этого года. Подобный концерт пройдёт в Пскове 1 мая. В ходе концерта будет организован сбор гуманитарной помощи и денежных средств с целью приобретения всего необходимого для отправки на передовую», - уточнили в пресс-службе.

В рамках встречи также уделили внимание профсоюзной здравнице «Голубые озёра», обсудили программу оздоровления для предприятий города Великих Лук, которую представят в ближайшее время.

«Повестка была большой - зарплата, социальные гарантии, социально-экономическое состояние муниципального образования, кадровый потенциал и т. д. В завершение договорились о том, как можно в кратчайшие сроки пролонгировать соглашение и сформировать новый состав трёхсторонней муниципальной комиссии. Продуктивная, эффективная работа! Социальное партнёрство в действии!» - отметил по результатам встречи Игорь Иванов.