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Общество

Лучшими кинологами Северо-Западного таможенного управления стали псковичи

28.04.2023 08:41|ПсковКомментариев: 0

Кинологи из Псковской таможни стали лучшими в соревнованиях по многоборью специалистов-кинологов Северо-Западного таможенного управления. Второе и третье места заняли команды Выборгской и Карельской таможен. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Семь команд и четырнадцать собак из Санкт-Петербурга, Выборга, Кингисеппа, Пскова, Мурманска и Архангельска приехали в Сортавальский район Республики Карелия, чтобы показать свои профессиональные навыки в поиске наркотических средств и денежных знаков. Из них восемь собак специализировалось в поиске наркотиков, а шесть – в поиске денег.

На разных этапах участники соревнований искали наркотики и наличные в багаже и в помещении, на грузовом и легковом автотранспорте, а также демонстрировали дрессуру и послушание.

За каждое правильно выполненное задание судьи присваивали участнику баллы. Чем меньше ошибок при прохождении этапа совершал конкурсант, тем больше очков зарабатывал. Максимальное значение за этап составляло сто баллов, в сумме участник соревнования мог набрать до пятисот очков.

В командном зачете победили кинологи Псковской таможни: Елена Гришмановская со спаниелем Хана Харитоновна и Владимир Дунаев с лабрадором-ретривером Сокровище Души Елисей Буза.

Второе место завоевала команда Выборгской таможни: Юрий Комаров со спаниелем Филено Леон и Алина Федоренко с малинуа Виало Ксанта.

Третье место – у команды Карельской таможни: Александры Савиной с охотничьим спаниелем Русь и Артема Венжика с лабрадором-реривером Лео.

Лучшие результаты в индивидуальном зачете показали Александра Савина (поиск денежных знаков), Алина Федоренко (послушание), Алина Федоренко (поиск наркотических средств) со своими питомцами.

Теги: #собаки #кинологи
Источник: Псковская Лента Новостей
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