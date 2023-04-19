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Общество

Окрошка и шашлыки стали летними хитами русской кухни — опрос

28.04.2023 09:45|ПсковКомментариев: 1

Настоящие летние хиты русской кухни — окрошка и шашлыки: именно их россияне чаще всего называют любимыми сезонными блюдами. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Окрошка и шашлыки имеют практически равное число почитателей среди россиян: традиционному холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, ценителей шашлыков — 38%. А вот свекольник не попал в число фаворитов: его выбрали только 7%. Еще 15% назвали другие летние хиты: в их числе кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.

Окрошку одинаково сильно любят и мужчины, и женщины, а вот шашлык — скорее мужское блюдо (40% против 35% среди женщин). Тех, кто не представляет себе лета без окрошки, больше среди опрошенных старше 45 лет (45%), тогда как ценителей шашлыков больше среди респондентов до 34 лет (48%).

В 2018 году, когда проводилось аналогичное исследование, с небольшим численным перевесом лидером вкусовых предпочтений россиян оказался шашлык. Сегодня чуть больше голосов у окрошки.

Теги: #шашлык #лето
Источник: Псковская Лента Новостей
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