Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» про Telegram и СМИ в провинции

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Тема очередного выпуска — работа провинциальных СМИ в Telegram.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, как площадка превратилась из полумаргинальной заблокированной Роскомнадзором соцсети в самостоятельное медиа, а также о конкуренции за аудиторию между Telegram и традиционными СМИ, о смене читательских предпочтений и о росте влияния региональной повестки на федеральном уровне.