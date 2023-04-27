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Общество

Благоустройство Пскова, демонтаж гаражей и память об известном искусствоведе

28.04.2023 15:02|ПсковКомментариев: 0

Очередная 10-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась сегодня, 28 апреля. Депутаты встретились в здании Городского культурного центра. На сессии присутствовал 21 человек. Им предстояло рассмотреть 18 вопросов. В повестке дня – исполнение бюджета Пскова в 2022 году, план благоустройства и озеленения города, изменение положения о присвоении почетного звания и другие вопросы. Подробнее о сессии – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Бюджетные вопросы

В начале сессии депутатам представили один из важнейших вопросов, а именно исполнение бюджета города Пскова за 2022 год. Традиционно с докладом выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. Так, доходы бюджета города за 2022 год исполнили на 100,6% от утвержденных бюджетных назначений и составили 9 млрд 306,5 млн рублей. Доходы увеличились за счет внебюджетных трансфертов.

Расходы бюджета Пскова за прошлый год исполнили на 97,7% от утвержденных бюджетных назначений и составили 9 млрд 317 млн рублей. По сравнению с 2021 годом расходы выросли на 36%, что составляет около 2 млрд рублей.

В статье расходов самым востребованными сферами стали образование и ЖКХ, особое внимание уделили строительству новых школ на улицах Юбилейной и Кисилёва. По итогам всех расчетов, дефицит бюджета города в 2022 году составил 10 млн 471 тысяч рублей.

Также Тамара Винт представила изменения, которые предлагалось внести в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы бюджета на 2023 год увеличиваются на сумму 168 млн 814 тысяч рублей, расходов аналогичная сумма. В результате депутаты согласовали внесение изменений в бюджет.

Благоустройство и озеленение Пскова

После бюджета депутаты утвердили план благоустройства и озеленения Пскова на 2023 год. В документе представили обобщающая информация о всех работах служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Это капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров, чистка ливневых канализаций, ремонт колодцев, автобусных остановок, благоустройство дворовых территорий и парков. Помимо этого, в этом году запланирована разработка проектно-сметных документаций для создания автодорожного мостового перехода через реку Великую в створе Рижского проспекта, а также капитального ремонта улицы Германа.

Кроме того в 2023 году в Пскове уберут аварийные деревья: 1000 в Пскове и 150 на Крестовском шоссе. Работы выполнит «Служба благоустройства города» и УГХ. Депутаты согласовали данный план без обсуждения.

Как пояснил депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин, процесс утверждения плана происходит каждый год. Прежде чем вынести его на сессию, его заранее обсуждают с администрацией города.

«Ежегодно администрация города организовывает план благоустройства. Для него дают информацию все службы, обеспечивающие жизнедеятельность города. Все эти вещи администрация комплектует и предоставляет депутатам. Мы даем мнение, что улучшить, что подкорректировать. В диалоге получаем ответы, потом смотрим и сверяем. Диалог был, и он получился плодотворным», – сказал Юрий Бурлин.

Ответственность за демонтаж гаражей 

Еще одним принятым решением стало то, администрация Пскова теперь будет отвечать за выявление и демонтаж самовольно установленных объектов. Организовывать процесс будет контрольное управление администрации Пскова. Демонтаж, хранение, транспортировку и утилизацию самовольно установленных объектов станет осуществлять муниципальное казенное учреждение города Пскова «Служба благоустройства города».

«Что считается самовольным объектом?» – спросил Юрий Бурлин, попросив перечислить объекты, которые относятся к данному постановлению.

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова пояснила, что к такому типов объектов относятся гаражи, нестационарные торговые объекты, малые архитектурные формы. «Все они будут являться движимым имуществом», – отметила она.

Также депутат Дмитрий Барабанов уточнил, сохраняется ли алгоритм сноса бесхозного гаража после наличия постановления.

«Да, сохраняется. Будем сносить также через суд. Там, где будет не установлен собственник, через службу благоустройства. Мы ускоряем данный процесс, также через суд будем просить дать возможность демонтировать объект администрации, так как через судебных приставов работа проходит дольше», – пояснила Наталья Симонова.

«Служба благоустройства не несет ответственность за сохранность объекта при демонтаже? Не вступает ли это в коллизию?» – продолжил Дмитрий Барабанов.

Как пояснила Наталья Симонова, при демонтаже может произойти все, что угодно. «Объекты могут самостоятельно развалиться при демонтаже. Все, что находится в самом нестационарном объекте, со временем может получить повреждения, отвечать за это никто не возьмет обязанность. Собственнику дается время, чтобы самому демонтировать», – добавила она.

Не стоит и забывать о сложившейся традиции – вновь в Пскове создали два ТОСа. Депутаты согласовали установление границ двух новых территориальных общественных самоуправлений: улица Ленина, 1» и «улица Пушкина, 7».

Про почётных граждан

Кроме того в Пскове дополнили критерии оценки для присвоения почетного звания «Почетный гражданин города Пскова», а именно «совершение выдающихся подвигов и проявления, высоких образцов гражданского долга и трудовой доблести во имя города Пскова и Российской Федерации».

Правом выдвижения граждан на присвоение почетного звания предлагается наделяются все органы местного самоуправления города Пскова, а также исключается категория — «граждан города», так как ранее от данной категории кандидаты не выдвигались.

Дополняется и перечень документов для рассмотрения кандидатур, документами которые свидетельствуют о проживании кандидата на территории города Пскова не менее 20 лет и об отсутствии у кандидата задолженности: по налогам и сборам.

Количественный состав членов комиссии для определения звания составит 18 человек, а срок действия избранного состава комиссии продолжительностью 5 лет.

Срок работы состава комиссии вызвал у депутатов бурное обсуждение. Депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов предложил изменить срок комиссии с пяти лет до трех, данную инициативу не поддержали.

 

Под конец сессии городской парламент принял решение установить мемориальную доску известному искусствоведу Ирине Родниковой. Памятный знак появится на фасаде дома №6/8 по улице Георгиевской. С инициативой установки выступили сотрудники Псковского музея-заповедника.

Как отметил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, во время обсуждения данного вопроса на комитете предложили поменять цветовую гамму таблички. «Это дело было учтено, и я думаю, что оформление будет приведено в порядок», – сказал он.

Ирина Родникова более 40 лет своей жизни была связана с Псковским музеем-заповедником и являлась крупнейшим исследователем древнерусской иконы и древнерусского серебра. Она написала десятки публикаций по древнерусскому станковому и прикладному искусству, творчеству современных псковских художников, статей для «Псковской энциклопедии».

В завершение сессии депутаты согласовали награждение почетными грамотами Псковской городской Думы начальника отдела кадров Псковской стоматологической поликлиники Наталью Белоусову и заведующего сектором социокультурных программ библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева Елену Николаеву.

Как подчеркнула депутат Галина Неваленная, данная библиотека работает не только на округ №13, но и является центром всего Запсковья.

«Библиотека является центром проведения мероприятий как для детей, так и для взрослых и ветеранов. Хочу пожелать Елене Николаевой дальнейшего развития на благо библиотеки», – заключила депутат.

Наступившая весна отчасти влияет на направления деятельности. Что подтвердила и очередная десятая сессия Псковской городской Думы, где утвердили план благоустройства, по которому теперь будет преображаться Псков. 

Светлана Герасимова

Теги: #псковская городская дума #псков #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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