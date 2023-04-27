Общество

Правила размещения срока годности на упаковках продуктов могут поменять в России

Депутат Государственной Думы Василий Власов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением увеличить размер информационных блоков о сроках изготовления и годности на упаковках продовольственных товаров.

Парламентарий отметил, что зачастую эти даты наносятся мелким шрифтом и часто включены в основной текст описания продукта, что является нечитабельным для многих покупателей, среди которых пенсионеры и люди с нарушением зрения.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения требования для производителей выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта не менее 20% площади потребительской упаковки», — цитирует Власова RuNews24.

Власов напомнил, что в соответствии с действующим законодательством производители продуктов питания обязаны наносить на потребительскую упаковку товаров дату их изготовления и срок годности.