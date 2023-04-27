Общество

Итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» подвели в Псковской области

В городах Пскове, Острове и Великих Луках подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе платформы.

Фото здесь и далее: пресс-служба платформы «Россия - страна возможностей»

Чемпионат проходил с 25 по 28 апреля в городах Пскове, Острове, Великих Луках на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Великолукского политехнического колледжа, Псковского политехнического колледжа, Псковского медицинского колледжа», Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца, Центра специального образования №1, ПРОБО «Росток». В соревнованиях приняли участие 162 конкурсанта из 18 учебных, одного социального учреждения и одной общественной организации региона. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 29 человек стали победителями по 21 компетенции.

«Все участники чемпионата приложили немало усилий для того, чтобы войти в число конкурсантов и оказаться здесь. Преодолели сомнения в собственных силах, справились с обучением и стали профессионалами в своем деле, перебороли волнение в ситуации открытых соревнований, обрели уверенность, общаясь с экспертами, нашли новых друзей, поверили в себя и доказали, что возможности человека поистине безграничны! Это с уверенностью можно назвать победой! И пусть дальнейшие пути у всех будут разными – кто-то продолжит обучение или найдет работу мечты, кто-то завоевал право представить регион на национальном этапе – есть то, что объединяет всех – здесь нет проигравших. Я искренне рад поздравить каждого участника чемпионата с его личной победой!» – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.

В сравнении с 2016 годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Абилимпикс», количество участников увеличилось в 12 раз с 13 до 162, а число компетенций в 10 раз с 2 до 21.

Соревновательная программа проходила для трех целевых групп людей с ОВЗ, а именно для школьников с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. Школьники соревновались по компетенциям: «Бисероплетение», «Швея», «Художественное вышивание», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Обработка текста», «Столярное дело», «Медицинский и социальный уход», «Кирпичная кладка», «Макетирование». Студенты колледжей и специалисты, а также работающие граждане, имеющие инвалидность, принимали участие в компетенциях: «Администрирование баз данных», «Мебельщик», «Ландшафтный дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Портной», «Швея», «Поварское дело», «Психология», «Художественное вышивание», «Флористика», «Швея», «Макетирование», «Пирография», «Вязание крючком», «Ремесленная керамика».

«Сегодня мы с радостью отмечаем вовлеченность в чемпионатное движение "Абилимпикс" не только учреждений профессионального образования, но и школ, образовательных центров, социальных и общественных организаций. Чемпионат "Абилимпикс" — это знаменательное и масштабное событие для региона. Этот многогранный конкурс помогает раскрыть таланты и способности людей с инвалидностью!» - прокомментировала руководитель регионального центра «Абилимпикс» Псковской области Ольга Верхоглядова.

Эксперты чемпионата из числа работодателей и педагогов образовательных организаций провели оценку конкурсных работ и выявили сильнейших. Победителям вручили ценные подарки, медали, дипломы и денежное вознаграждение.

«Я очень рад тому, что стал победителем! Для меня было важно поучаствовать в конкурсе, чтобы узнать на что я способен, понять, что я могу! Я готовился и тренировался, настраивался на победу! Мне помогали мои педагоги и мастера. Спасибо им за помощь!» - поделился победитель в компетенции «Мебельщик категории Студенты Игорь Бабушкин.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили комитет по образованию Псковской области и региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 20 по 23 октября в Москве в Выставочном центре «Гостиный двор» и дополнительных площадках в колледжах столицы.