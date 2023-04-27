Общество

Названы победители регионального чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

В Псковской области подведены итоги регионального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Победители определены во всех компетенциях и во всех возрастных категориях. Их мастерство отмечено медалями, дипломами, ценными подарками и денежным вознаграждением, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона .

Чемпионат проходил с 25 по 28 апреля на площадках псковских, великолукских и островского колледжей, а также на базе Производственно-интеграционных мастерских, Центра специального образования № 1, Псковского государственного университета и организации «Росток». В соревнованиях приняли участие 162 конкурсанта из 18-ти учебных, одного социального учреждения и одной общественной организации региона. Они демонстрировали свое мастерство в 21-й компетенции.

Соревновательная программа проходила для 3-х целевых групп людей с ограниченными возможностями здоровья, а именно для школьников с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. Школьники соревновались по компетенциям: «Бисероплетение», «Швея», «Художественное вышивание», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Обработка текста», «Столярное дело», «Медицинский и социальный уход», «Кирпичная кладка», «Макетирование». Студенты колледжей и специалисты, а также работающие граждане, имеющие инвалидность, принимали участие в компетенциях: «Администрирование баз данных», «Мебельщик», «Ландшафтный дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Портной», «Швея», «Поварское дело», «Психология», «Художественное вышивание», «Флористика», «Швея», «Макетирование», «Пирография», «Вязание крючком», «Ремесленная керамика».

Отметим, что по сравнению с 2016 годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Абилимпикс», количество участников увеличилось в 12 раз — с 13 до 162, а число компетенций в 10 раз — с 2 до 21.

«Сегодня мы с радостью отмечаем вовлеченность в чемпионатное движение „Абилимпикс“ не только учреждений профессионального образования, но и школ, образовательных центров, социальных и общественных организаций. Чемпионат „Абилимпикс“ — это знаменательное и масштабное событие для региона. Этот многогранный конкурс помогает раскрыть таланты и способности людей с инвалидностью», — прокомментировала итоги чемпионата руководитель регионального центра «Абилимпикс» Псковской области Ольга Верхоглядова.

Победитель в компетенции «Мебельщик» категории «Студенты» Игорь Бабушкин отметил важность таких соревнований с точки зрения оценки своих возможностей: «Для меня было важно поучаствовать в конкурсе, чтобы узнать на что я способен, понять, что я могу. Я готовился и тренировался, настраивался на победу. Мне помогали мои педагоги и мастера. Спасибо им за помощь».

Добавим во время чемпионата участникам помогали 30 волонтеров.

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс», на который отправятся победители псковских соревнований, пройдет с 20 по 23 октября в Москве в Выставочном центре «Гостиный двор» и дополнительных площадках в колледжах столицы.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.