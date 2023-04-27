Общество

Команды областного Собрания и Молодежного парламента приняли участие в городском субботнике

Общегородской субботник прошёл в Корытовском лесопарке в Пскове. На весеннюю уборку вышли более 70 команд в составе от 2 до 20 человек: трудовые коллективы, студенты, горожане. В мероприятии традиционно приняли участие депутаты и сотрудники аппарата областного Собрания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в этом году организаторы совместили уборку территории с развлекательной программой. Чтобы участники субботника не только с пользой, но и с интересом провели время, было организовано музыкальное сопровождение, интерактивные игры и экологические квесты.

«Думаю, такой формат правильный: сначала поработали, потом отдохнули, - поделился первыми впечатлениями вице-спикер Игорь Дитрих. – Наверняка, такой праздничный настрой привлечет больше людей на городской субботник, и он будет народным».

Всю территорию Корытовского парка разделили на 25 секторов. Зоны для уборки между командами распределили жеребьевкой.

«Любой труд, когда люди сами соучаствуют в уборке города, неважно в каком формате – субботник или просто убирают у себя во дворе, это всегда очень здорово, - высказал мнение капитан команды регионального парламента вице-спикер Александр Братчиков. - Субботник, во-первых, сплачивает людей, а во-вторых, неизбежно приводит к тому, что люди, убирая, начинают меньше мусорить. Ведь когда человек что-то сделал своими руками, он намного бережнее относится к результату работы. Это в целом очень позитивно влияет на развитие общества».

Перед началом работы все участники субботника получили перчатки и инвентарь, прошли противоклещевую обработку. Волонтёры проводили команды к секторам, выпавшим по жеребьевке.

«Субботник – это лучший проект Владимира Ильича Ленина, - пошутил председатель комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов. – Это, действительно, очень хорошая традиция, и очень радует, что она сохраняется и транслируется на все поколения».

Свою команду для участия в общегородском субботнике организовали члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Его председатель Екатерина Ломанова рассказала, что ребятами двигало желание сделать свой город чище, и призвала всегда убирать за собой мусор: «Мы, когда ездим с друзьями на природу, сначала всегда убираем территорию, если там кто-то оставил мусор. Я уверена, что всем будет приятнее, если вокруг будет чисто».

Собранные в кучи ветки и поваленные деревья тут же собирали коммунальные службы: большие бревна отправляли в грузовики, мелкие сучья – в измельчитель древесины.

Депутат Владимир Кузь признался, что ежегодно выходил на субботник в своем избирательном округе, но в таком большом общем мероприятии участвует впервые. «Это замечательная идея, потому что субботник не только позволяет сделать наш город чище, но и объединяет людей, дает возможность пообщаться не только по телефону и в социальных сетях, но и вживую», - сказал депутат.

По результатам уборки организаторы субботника отметили все команды и наградили участников призами.