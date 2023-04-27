Общество

Порядка 15 млн рублей направят на приведение в порядок воинских захоронений в Псковской области

Порядка 15 млн рублей направят на приведение в порядок воинских захоронений в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оргкомитета «Победа», видео с заседания опубликовано в Telegram-канале главы региона.

«В прошлом году в рамках федеральной программы на эти цели получили 13,5 млн рублей. Это позволило отремонтировать 37 захоронений, установить 20 мемориальных знаков и увековечить память 100 героев. В этом году федеральное финансирование составит чуть более 9 млн, в рамках региональной программы предусмотрели еще 6 млн», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание нужно уделить сохранению исторического вида мемориалов.

«Если архитектором было задумано однотонное исполнение памятника, не нужно его раскрашивать в разные цвета. Давайте придерживаться того виденья, который был предложен автором композиции, к которому уже привыкли местные жители», - заключил он.