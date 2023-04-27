Общество

В честь 220-летия Псковской областной больницы медики получили государственные и региональные награды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил сотрудников Псковской областной клинической больницы за многолетний труд во благо здоровья жителей региона. Торжественная церемония состоялась 28 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«За эти годы медиками Псковской областной больницы была оказана помощь огромному количеству людей. Ваш труд сложно переоценить, — отметил Михаил Ведерников в своем приветственном слове. — От себя лично и от жителей Псковской области хочу вам сказать слова благодарности. Мы вас будем поддерживать и дальше. При содействии президента и правительства РФ продолжим оснащать больницу самым современным медицинским оборудованием для того, чтобы у вас была возможность работать в хороших условиях и оказывать помощь на самом высоком профессиональном уровне всем, кто к вам за ней обращается».

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медаль Луки Крымского губернатор вручил старшей операционной медицинской сестре операционного блока Псковской областной клинической больницы Надежде Дибдевой. Работа еще трех врачей и медсестры учреждения отмечена благодарственными письмами правительства региона.

Коллектив Псковской областной клинической больницы за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании качественной медицинской помощи населению Михаил Ведерников наградил почетной грамотой губернатора.

В ответном слове главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов поблагодарил главу региона и правительство области за высокую оценку труда медицинских работников и выразил признательность за помощь и поддержку, которые власти оказывают региональному здравоохранению в целом и учреждению в частности.

«Такие награды для нас — большая честь. Они стимулируют нас и дальше совершенствоваться, чтобы еще лучше выполнять свои главные задачи — спасение жизней, сохранение и восстановление здоровья пациентов», — добавила старшая медицинская сестра приемного отделения Псковской областной клинической больницы Лариса Сукрушева.

Напомним, свою историю Псковская областная клиническая больница ведет с открытия Приказом общественного призрения городовой больницы в 1803 году. Сейчас это многопрофильное, крупнейшее лечебное учреждение региона со стационаром, консультативной поликлиникой, диагностическим центром, отделением экстренной и плановой консультативной помощи, санитарной авиацией, сосудистым центром, травматологическим пунктом, а также иными вспомогательными отделениями. На страже жизни и здоровья жителей области стоят более 500 врачей и сотрудников среднего медперсонала Псковской областной больницы. Ежегодно в учреждении проводится более 17 тысяч операций и лечится почти 20 тысяч пациентов. За последние годы техническая база больницы претерпела существенную модернизацию. За счет средств федеральных и региональных программ во многие отделения приобретено современное диагностическое и операционное оборудование, а также обновлены рабочие места врачей.