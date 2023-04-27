В центр Европейской России возвращаются заморозки, сообщает метеоцентр «Фобос».
В Москве, даже в эпоху глобального потепления, в XXI веке, последние заморозки наблюдались 15 мая.
По прогнозам, уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до 0…+2°С, в столичном регионе и в соседних областях до −2°, а на севере и востоке Центрального округа и до −3°С.
« И это не последние заморозки в обозримом будущем – следующая холодная волна с ночными отрицательными температурами ожидается в регионе в ночь на 2 мая, и ещё одна придёт в ночь на 5 мая», - заметили синоптики.