Общество

В центр Европейской России возвращаются заморозки

В центр Европейской России возвращаются заморозки, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Несмотря на своё холодное окончание, апрель 2023 года в центральных областях Европейской России окажется теплее климатической нормы на 2,5–3,5°С. Этот факт, а также резкое потепление во второй половине месяца, в отдельные дни которого температура воздуха превышала 20-градусную отметку, побудили садоводов и дачников начать сезон, а процесс выращивания рассады у некоторых уже подошёл к моменту высаживания молодых растений в парники и теплицы», - рассказали синоптики.

В Москве, даже в эпоху глобального потепления, в XXI веке, последние заморозки наблюдались 15 мая.

По прогнозам, уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до 0…+2°С, в столичном регионе и в соседних областях до −2°, а на севере и востоке Центрального округа и до −3°С.

« И это не последние заморозки в обозримом будущем – следующая холодная волна с ночными отрицательными температурами ожидается в регионе в ночь на 2 мая, и ещё одна придёт в ночь на 5 мая», - заметили синоптики.