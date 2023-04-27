Соблюдать правила пожарной безопасности призвали псковичей в майские праздники. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.
«Наступают праздничные выходные. Несмотря на предстоящий отдых, не следует пренебрегать элементарными правилами безопасности. Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание граждан на соблюдение техники безопасности дома, на своевременную проверку исправности электроприборов, электропроводки, розеток, щитков, штепсельных вилок, а также печного отопления», - подчеркнули в ведомстве.
О правилах не стоит забывать и на даче. Анализ причин возникновения возгораний показывает, что в основном дачные пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем, неосторожности при курении, неисправных печей или электрооборудования.
Территории садовых участков и дач должны постоянно содержаться в чистоте и регулярно очищаться от мусора и других горючих отходов.
Псковичам посоветовали обеспечить свободный проезд для пожарной техники к садовым участкам, дачам и водоисточникам. В опасный момент узкая дорога, загроможденный проезд может помешать проезду пожарной машины.
При возникновении пожара или любой чрезвычайной ситуации рекомендуется звонить по телефонам 101 или 112.