Общество

Соблюдать правила пожарной безопасности призвали псковичей в майские праздники

Соблюдать правила пожарной безопасности призвали псковичей в майские праздники. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

«Наступают праздничные выходные. Несмотря на предстоящий отдых, не следует пренебрегать элементарными правилами безопасности. Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание граждан на соблюдение техники безопасности дома, на своевременную проверку исправности электроприборов, электропроводки, розеток, щитков, штепсельных вилок, а также печного отопления», - подчеркнули в ведомстве.

О правилах не стоит забывать и на даче. Анализ причин возникновения возгораний показывает, что в основном дачные пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем, неосторожности при курении, неисправных печей или электрооборудования.

Территории садовых участков и дач должны постоянно содержаться в чистоте и регулярно очищаться от мусора и других горючих отходов.

«Не следует забывать о действии особого противопожарного режима. В этот период гражданам запрещается разжигать костры и поджигать траву, особенно под кронами деревьев хвойных пород, на торфяных почвах и на расстоянии менее 50 метров от любых строений. Помните, чтобы выходные дни прошли без происшествий, позаботьтесь о выполнении противопожарных мероприятий заранее и не оставляйте детей без присмотра. Предупреждение рисков пожаров по причине неосторожного обращения ребенка с огнем – обязанность взрослых», - подчеркнули в ведомстве.

Псковичам посоветовали обеспечить свободный проезд для пожарной техники к садовым участкам, дачам и водоисточникам. В опасный момент узкая дорога, загроможденный проезд может помешать проезду пожарной машины.

При возникновении пожара или любой чрезвычайной ситуации рекомендуется звонить по телефонам 101 или 112.